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BBC

إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى غزة

11:02 ص الثلاثاء 12 مارس 2024

سفينة

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(مصراوي)

أبحرت، اليوم الثلاثاء، أول سفينة تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن أول تجربة لإنشاء ممر بحري جديد يقدم من خلاله المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

وانطلقت السفينة التي تحمل حوالي 200 طن، من ميناء قبرص في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك حسبما ذكرت المؤسسة المؤسسة الخيرية التي أسسها الشيف الشهير خوسيه أندريس "وورلد فود كيتشن"، عبر حسابها على منصة "إكس".

ورُصدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" أثناء مغادرتها ميناء لارنكا في قبرص، بينما كانت تسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة الماضية، عن رغبتها في فتح ممر بحري خاص ينقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة.

وكانت مديرة الاتصالات بالأونروا جولييت توما، قد قالت في وقت سابق اليوم، إنه يوجد طرق أسهل وأسرع وأكثر أمانا لإيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت توما، إن الطرق الأخرى ستتميز بأنها ستكون أكثر اتساقًا وأسهل وأسرع وأكثر أمانا من إيصال المساعدات جوا وبحرا.

سفينة سفينة مساعدات قبرص غزة

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