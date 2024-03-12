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BBC

الجيش السوداني يحبط محاولة من الدعم السريع لكسر حصار مبنى الإذاعة بأم درمان

10:49 ص الثلاثاء 12 مارس 2024

السودان

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وكالات
تمكن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة من الدعم السريع لكسر الحصار على مبنى الإذاعة بأم درمان.

وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة قوات الدعم السريع للهروب من حصار تفرضه عليها قواتنا في أم درمان والقضاء على معظم الهاربين".

وقالت الجيش السوداني: "دمرنا واستلمنا معظم معداتها وآلياتها وجار حصر خسائر العدو".

وأكد الجيش السوداني أن قواته تواصل تضييق الحصار على قوات الدعم السريع في أم درمان.

وأضاف أنه "تم التصدي لمجموعة أخرى من المسلحين حاولوا إسناد قوات الدعم السريع في أم درمان من جهة الغرب و نتعامل حالياً مع مجموعة صغيرة".

السودان الجيش السوداني قوات الدعم السريع

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