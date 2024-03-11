مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أهالي غزة لا يجدون السحور لصيام رمضان

مصراوي

قال رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لم تحترم شهر رمضان وأهالي القطاع لا يجدون السحور لصيام رمضان.

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الفلسطينيين ولم شمل عائلات الأسرى الإسرائيليين هو وقف النار فورا.

وأوضح منصور أن هدف إسرائيل هو التشريد القسري للشعب الفلسطيني وجعل غزة غير قابلة للحياة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول تشويه الأونروا باختلاق اعترافات كاذبة من الموظفين تحت التعذيب.

ودعا لجان الأمم المتحدة لزيارة غزة والتحقيق والإبلاغ عن العنف الجنسي الذي ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بالقطاع.

كما رحب بالتعاون مع الهيئات الأممية للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي بينما إسرائيل تخشى الحقيقة ولا تسمح بأي تحقيق ضدها.