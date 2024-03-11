إعلان

BBC

الإمارات تجهز سفينة مساعدات ثالثة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

10:27 م الإثنين 11 مارس 2024

الإمارات تجهز سفينة مساعدات لدعم الفلسطينيين في غز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أبوظبي (د ب أ)

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، عن تجهيز سفينة مساعدات لسكان غزة، من المقرر توجيهها إلى مدينة العريش المصرية خلال اليومين المقبلين.

وتحمل السفينة 4 آلاف و500 طن من المواد الإغاثية، تتنوع ما بين مواد غذائية وطبية ومكملات غذائية للأطفال، إلى جانب ملابس شتوية ومواد للإيواء.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذه السفينة هي الثالثة التي يتم توجيهها لدعم سكان غزة، ويأتي تجهيزها بالتزامن مع حلول شهر رمضان، للإسهام في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة في الوقت الراهن.

وذكرت أنه تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع وفود الهلال الأحمر الإماراتي المتواجدة حاليا داخل القطاع، لتوزيع حمولة السفينة من المساعدات على المستهدفين في المناطق الأكثر تأثرا بأحداث غزة.

وكانت دولة الإمارات سيرت في ديسمبر الماضي، سفينة المساعدات الأولى إلى مدينة العريش وعلى متنها 4016 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة، تضمنت 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، و131 طنا من المساعدات الطبية، تلتها السفينة الثانية التي تم تسييرها الشهر الماضي، وحملت 4 آلاف و303 أطنان من المواد الغذائية و154 طنا من مواد الإيواء، و87 طنا من المساعدات الطبية.

وأرسلت الإمارات العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن سكانه ، كما استقبلت دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد. كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في غزة.

مساعدات غزة حرب غزة سفينة مساعدات الإمارات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عضو بحماس: الاحتلال وضع شروطا تعجيزية لوقف القتال في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

علامات قبول الصيام واختلاف المواقيت ومريض السكر.. المفتي يوضح 3 أحكام شرعية مهمة .. المفتي يوضح 3 أحكام شرعية مهمة
رمضانك مصراوي| كنافة على شكل أهرامات تثير تفاعلا.. وسعرها مفاجأة (صور)
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على جميع القنوات