البيت الأبيض: نسعى لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أنه لا عملية عسكرية في رفح ما لم تكن هناك خطة لأمن أكثر من مليون مدني هناك.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض: "لم نر حتى الآن خططا قابلة للتنفيذ بشأن أمن وسلامة أكثر من مليون مدني في رفح"، موضحا أن واشنطن تسعى لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة يوفر الأساس لسلام مستدام وتخفيف المعاناة وإعادة الأسرى.

كانت مصادر أمنية فلسطينية أفادت باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال تمركزت عند برك سليمان، وداهمت بناية الأطرش في منطقة العطن قرب البركة الثالثة".

وأشارت الوكالة إلى "اقتحام 275 مستعمرا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذهم جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية"، لافتة إلى أن "شرطة الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى".