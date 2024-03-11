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BBC

أمريكا تعلن تنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات في شمال غزة

08:03 م الإثنين 11 مارس 2024

أمريكا تنفذ أول إنزال جوي للمساعدات على غزة أرشي

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مصراوى

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، تنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن مسؤول رفيع، أمس الأحد، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن في 22 أكتوبر فكرة إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر.

وأوضح المسؤول الرفيع كذلك، أن نتنياهو طرح على الرئيس القبرصي فكرة المساعدات عبر البحر في 31 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن نتنياهو اقترح على بايدن في 19 يناير تشكيل فريق لتفتيش المساعدات في قبرص.

وأكد نتنياهو في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إيصال المساعدات بحرا إلى غزة فكرته، زاعما أنه لا توجد مجاعة في القطاع.

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