وسائل إعلام إسرائيلية تزعم استهداف القيادي بحماس مروان عيسى في وسط غزة

تل أبيب - (د ب ا)

أفادت تقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اغتيال مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية أخيرة وسط قطاع غزة.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، نقلها موقع "أى 24" الإسرائيلي اليوم الاثنين، فإن عيسى كان مختبئا في مخيم النصيرات، مشيرة إلى أنه بين يومي السبت والأحد، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مبنى يعتقد أنه كان موجودًا فيه.

وتقول التقارير إن خمسة فلسطينيين قتلوا في الغارة، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.

وأكدت مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية هدفًا كان يقيم فيه مسؤول كبير في حركة حماس بعدد من القنابل.

ووفق ما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم تزايدت، منذ ذلك الحين، التقارير حول هوية المستهدف الرئيسي في إشارة إلى القيادي بحركة حماس مروان عيسى. ولم ترد حتى الآن أي تأكيدات حول هذا الأمر.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال هاجم من الجو الليلة الماضية هدفًا في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، بناء على معلومات استخباراتية بمكان وجوده .

يذكر أن مروان عبد الكريم علي عيسى، وكنيته أبو البراء، قائد عسكري فلسطيني، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ويوصف بأنه "قائدها الفعلي على الأرض"، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، ويعد حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري في حركة حماس.