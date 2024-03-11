وفاة زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتعيّن خلفا له

كتب- مصراوي

أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فرع التنظيم في اليمن، وفاة زعيمه خالد باطرفي، دون أن يوضح أسبابًا لذلك، وسيخلفه سعد بن عاطف العولقي سيخلف باطرفي، بحسب ما أعلنه التنظيم في بيانه.

ونشر تنظيم القاعدة مقطعا مصورا، يظهر فيه باطرفي ملفوفا بكفن يحمل علم القاعدة باللونين الأبيض والأسود، ولم يعلن عن أي تفاصيل حول سبب وفاته.

وبحسب بيان نشره مركز "سايت" الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية، فإن المسؤول الشرعي في التنظيم، إبراهيم القوصي، أكد في تسجيل بث الأحد مقتل باطرفي زعيم التنظيم منذ فبراير، معلنا أن "سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب"، الذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابيًا.

وباطرفي سعودي الجنسية ومولود في الرياض في أوائل الأربعينيات من عمره، قد تولى قيادة التنظيم في فبراير 2020، بعد مقتل قائده قاسم الريمي في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

كان باطرفي يعمل قاضيًا شرعيًا ومتحدثًا رسميًا باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قبل توليه قيادة التنظيم، وصنفته الولايات المتحدة في 2018 "إرهابيا عالميا"، فضلًا عن أنها عرضت مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

أما خلفه العولقي، فهو يمني معروف أيضا باسم سعد محمد عاطف، عضو في مجلس شورى التنظيم، وعلى قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة" الأمريكي. وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

يشار إلى أن حضور تنظيم القاعدة تنامى في جزيرة العرب، الذي تأسس في 2009، كغيره من المجموعات المتطرفة، في غمرة الفوضى التي تسببت بها الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

لكن الضربات التي شنها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، خصوصا بين مارس 2015 وأبريل 2022، وكذلك الولايات المتحدة، أضعفت التنظيم وغيره من الجماعات التي استغلت الفوضى في المنطقة.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يتخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة، إذ تبنى هجمات عدة، خاصة اعتداء استهدف صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس في العام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

كما يشن باستمرار هجمات تستهدف الجنود اليمنيين، أبرزها في سبتمبر الماضي، حين قتل أربعة جنود في هجوم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وأربعة عناصر من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة في أغسطس.