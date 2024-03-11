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BBC

نتنياهو: لا مستقبل دون تدمير حماس

03:04 م الإثنين 11 مارس 2024

نتنياهو

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(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك مستقبل في منطقة الشرق الأوسط ما لم يتم تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ودعا نتنياهو، إلى اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، قائلًا إن "عدم القضاء على كتائب حماس المتبقي في رفح سيجعلها تعيد تشكيل نفسها وتسيطر على قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو، أن اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنه ينبغي ملاحقة المقاومة الفلسطينية وعدم "ترك ولو ربع جيشها" المتواجد في رفح حاليا، مشيرًا إلى أن هجوم الـ7 من أكتوبر لا يمكن تكراره.

بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس إسرائيل

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