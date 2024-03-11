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BBC

الصين تنتقد افتتاح مودي نفقًا يسهٍل وصول القوات الهندية للمناطق الحدودية المتنازع عليها

03:02 م الإثنين 11 مارس 2024

الصين

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بكين - (د ب أ)

انتقدت الصين افتتاح رئيس الوزراء ناريندرا مودي لنفق سيتيح للقوات الهندية وصول سهل إلى مناطق قريبة من الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن بكين قدمت احتجاجا دبلوماسيا لدى نيودلهي بشأن التطوير في منطقة أروناتشال براديش شمال شرقي الهند، وهي منطقة تطلق عليها الصين اسم زانجنان وتقول إنها تابعة لها.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، قوله للصحفيين اليوم الاثنين في إيجاز صحفي دوري: “إن الحكومة الصينية لم تعترف أبدا بما يسمى أروناتشال براديش التي أنشأتها الهند محليا، ونحن نعارض ذلك بشدة”.

وقال وانج "إن مسألة الحدود بين الصين والهند لم يتم حسمها بعد، والهند ليس لها الحق في تطوير منطقة زانجنان في الصين بشكل تعسفي."

الصين بكين القوات الهندية ناريندرا مودي

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