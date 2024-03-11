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BBC

تقارير إسرائيلية عن استهداف مسؤول كبير فى حركة حماس

11:51 ص الإثنين 11 مارس 2024

حركة حماس

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تل أبيب - (د ب ا)

أكدت مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية هدفاً كان يقيم فيه مسؤول كبير في حركة حماس بعدد من القنابل.

ووفق ما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم تزايدت، منذ ذلك الحين،التقارير حول هوية المستهدف الرئيسي في إشارة إلى القيادي بحركة حماس مروان عيسى. ولم ترد حتى الآن أي تأكيدات حول هذا الأمر.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال هاجم من الجو الليلة الماضية هدفًا في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، بناء على معلومات استخباراتية بمكان وجوده .

يذكر أن مروان عبد الكريم علي عيسى، وكنيته أبو البراء، قائد عسكري فلسطيني، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ويوصف بأنه "قائدها الفعلي على الأرض"، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، ويعد حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري في حركة حماس.

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