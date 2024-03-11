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ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 26 قتيلاً

11:19 ص الإثنين 11 مارس 2024

فيضانات اندونيسيا

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جاكرتا - (د ب ا)

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين إن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار استوائية على إقليم غرب سومطرة بإندونيسيا ارتفعت إلى 26 قتيلا.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن 11 شخصا مازالوا مفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وانهيار منحدرات التلال منذ الخميس الماضي، كما اجتاحت المياه المنازل وأدت لانعزال مناطق في عدة مقاطعات، وفقا لما قالته الوكالة. كما نزح أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم.

وقد وصل مدير الوكالة سوهاريانتو إلى عاصمة الإقليم بادانج اليوم الاثنين لقيادة جهود الطوارئ وتفقد المناطق المتضررة.

فيضانات اندونيسيا إندونيسيا الانهيارات الأرضية أمطار استوائية

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