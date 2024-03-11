سياسي تركي بارز يلمح إلى إمكانية خوض أردوغان الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة

اسطنبول - (د ب أ)

ألمح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية التركي والوزير السابق بكير بوزداج إلى إمكانية خوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية المقبلة على الرغم من وجود حدود دستورية لفترات الولاية، إذا دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بوزداج، في منشور على تطبيق إكس، في معرض إشارته إلى المادة 101 من الدستور، قوله إن مدة ولاية الرئيس هي خمس سنوات ويمكنه التمديد لفترتين على الأكثر.

ولكن بوزداج قال، مشيرا إلى المادة 116 من الدستور، أن بإمكان الرئيس الترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال الولاية الثانية للرئيس.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بوزداج قوله إنه وفقا لهذا البند من الدستور، إذا قررت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا إجراء انتخابات مبكرة، فمن حق رئيسنا رجب طيب أردوغان دستوريا أن يصبح مرشحا للرئاسة للمرة الثالثة.

وأضاف بوزداج "ربما، عندما يحين الوقت، قد تقرر الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا إجراء انتخابات مبكرة وتمهيد الطريق أمام رئيسنا ليصبح مرشحا مرة أخرى".