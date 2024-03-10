العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين

الرياض - (د ب أ)

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى إيقاف الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين.

وقال بن عبد العزيز في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات".

وأضاف بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري: "إننا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذه الجرائم الوحشية (التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي) وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة" ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت السعودية قد جددت يوم الخميس الماضي التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشددة على ضرورة إنهاء المعاناة الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.