إعلان

BBC

رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس: إسرائيل قضت على أقل من ثلث شبكة أنفاق حماس

09:43 م الأحد 10 مارس 2024

أنفاق حماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" مارك وورنر، اليوم الأحد، إنه لم يتصور أحد أن إسرائيل ستقضي على 35% فقط من مقاتلي حماس.

وأوضح وورنر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قضى على أقل من ثلث شبكة أنفاق حماس فقط، مؤكدا أن ما حصل لجيش الاحتلال مع الأنفاق درس ينبغي تعلمه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سعى لغمر شبكة أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالمياه، عبر ضخ كميات كبيرة من مياه البحر فيها.

أنفاق حماس الاحتلال الإسرائيلي الاستخبارات الأمريكية حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

خاص| سمية الخشاب تقاضي رامز جلال بسبب إصابتها في برنامجه رامز جاب من الأخر
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على جميع القنوات
رمضان الثلاثاء في 8 دول.. الهلال فيها لن يظهر اليوم