رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس: إسرائيل قضت على أقل من ثلث شبكة أنفاق حماس

مصراوي

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" مارك وورنر، اليوم الأحد، إنه لم يتصور أحد أن إسرائيل ستقضي على 35% فقط من مقاتلي حماس.

وأوضح وورنر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قضى على أقل من ثلث شبكة أنفاق حماس فقط، مؤكدا أن ما حصل لجيش الاحتلال مع الأنفاق درس ينبغي تعلمه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سعى لغمر شبكة أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالمياه، عبر ضخ كميات كبيرة من مياه البحر فيها.