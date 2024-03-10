الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي غزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة.

وأشارت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، إلى أن الجندي القتيل من بين قوات لواء جفعاتي، الرقيب أول ميخائيل جال، لافتة إلى أنه سقط الليلة الماضية خلال معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء أمس السبت، مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز أميشار بن ديفيد في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المُعلن عنهم إلى 589 منذ بدء المعركة البرية.

وأضاف المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود قدموا تضحيات ولا يمكننا الاستمرار في العمليات دون تضحياتهم.