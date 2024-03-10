مؤسسات خيرية تستعد لإرسال المساعدات إلى غزة بحرًا من قبرص

سقوط صناديق مساعدات على مواطنين دون أن تفتح مظلاته

غزة - (ا ف ب)

تستعد سفينة تحمل عشرات الأطنان من المواد الغذائية إلى غزة لمغادرة قبرص الأحد لتطلق طريقًا بحريًا لم يتم اختباره بعد لتوصيل المساعدات إلى القطاع الذي تقدر الأمم المتحدة أن ربع سكانه يواجهون المجاعة.

وستقوم سفينة الإنقاذ "أوبن أرمز" بقطر بارجة تحمل 200 طن من المواد الغذائية، بتمويل معظمه من دولة الإمارات.

وجاءت الإمدادات من المؤسسة الخيرية "وورلد سنترال كيتشن" أو المطبخ المركزي العالمي، التي تعمل مع منظمة "برواكتيفا أوبن أرمز" الإسبانية غير الحكومية.