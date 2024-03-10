حماس: لا يوجد موعد محدد بشأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

(مصراوي)

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن القيادي.

وأضاف القيادي الذي لم تذكر الشبكة الأمريكية اسمه، أنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن عودة مفاوضي الحركة إلى القاهرة من أجل اسئناف مباحثات الهدنة.

وأوضح القيادي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، يرفض الاستجابة لمطالب المقاومة "العادلة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة على المفاوضات، إن ترويج الموساد الإسرائيلي بشأن عدم اهتمام حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى غير صحيح، وذلك حسبما نقلت عنها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

واتهمت المصادر التي لم تذكر الصحيفة العبرية اسمها، الجانب الإسرائيلي بالتعنت في المفاوضات الجارية، وليس حماس.

وحذرت المصادر الأمنية الإسرائيلية، من عدم جدوى المفاوضات في الوقت القريب، جراء مقتل جميع الأسرى على يد الجيش الإسرائيلي.