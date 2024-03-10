روسيا: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود .

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة قولها في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلجورود وكورسك وفولجوجراد وروستوف.

وقالت الوزارة في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمر طائرات بدون طيار، واحدة فوق بيلجورود واثنتين فوق كورسك وثلاث طائرات فوق فولجوجراد و41 طائرة فوق روستوف".