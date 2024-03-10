مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وأصيب ثمانية آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد أن "العدو الإسرائيلي صعد الليلة الماضية من تعدياته، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة خربة سلم ما أدى الى ارتقاء ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وقد نعتهم المقاومة الاسلامية ببيان رسمي، كما سقط ثمانبة جرحى نقلوا إلى المستشفى بينهم حالة خطرة".

ووفق الوكالة ، عملت فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض والركام طيلة الليل لانتشال جثامين القتلى وعملوا كذلك على إزالة آثار الدمار والركام من على الطرق، كما تضرر عدد كبير من المنازل في بلدتي خربة سلم والصوانة من جراء الغارة المعادية وألحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

و حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وأطلق الجيش الإسرائيلي طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.