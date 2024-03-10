جانتس: كلمات كبير الحاخامات تمثل ضررًا أخلاقيًا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي

مصراوي

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم السبت، إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا الوقت العصيب بمن فيهم رجال الدين "الحريديم".

وأشار جانتس إلى أن كلمات كبير حاخامات السفارديم تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، لافتا إلى أن الخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده.

وكان كبير حاخامات السفارديم هدد بالهجرة هو وأتباعه إلى خارج إسرائيل في حال أجبرتهم الحكومة على التجنيد.