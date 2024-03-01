مذيع أمريكي شهير ينتقد تغطية شبكة سي إن إن لحادث دوار النابلسي بغزة

مصراوي

انتقد المذيع الأمريكي جون ستيوارت تغطية شبكة CNN لمجزرة شارع الرشيد التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد فلسطيني وإصابة نحو ألف شخص، نتيجة قصف جيش الاحتلال لهم أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات قرب مدينة غزة.

وقال مقدم برنامج The Daily Show إن تغطية CNN للمجزرة باستخدام وصف "الحادث الفوضوي" لا يليق بوصف المجزرة التي وقعت مساء أمس الخميس.

وكتب مقدم البرنامج في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "ملاحظة لشبكة سي إن إن.. "حادثة فوضوية" هذه تستخدم عندما يقتحم طلاب الجامعة ملعب كرة السلة، وليست مذبحة في طابور الطعام".

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً، إذ أعجب بها أكثر من 85 ألفاً، فيما أعاد تغريدها أكثر من 17 شخصاً، بينما تم مشاهدتها من قبل أكثر من 3 ملايين في أقل من 24 ساعة على نشرها.

وأعاد عدد من مذيعي وصحفيي شبكة “سي إن إن” نفسها، مشاركة التغريدة، منهم دانا باش الذي يقدم برنامج State of the Union الإخباري، ورئيس المذيعين المحليين للشبكة جيم أكوستا، وجون بيرمان، وهو مذيع مشارك لبرنامج Anderson Cooper 360°.

يأتي استخدام الشبكة الأمريكية لهذا المصطلح في خضم تغطياتها للمجزرة، إذ نشرت خبراً عبر حسابها المخصص للأخبار العاجلة على “إكس” استخدمت فيه توصيف "الحادثة الفوضوية/المُضطربة".

وكتبت الشبكة: "قال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 100 شخص استشهدوا وأصيب نحو 700 آخرين في الحادثة المضطربة التي فتحت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية النار أثناء انتظار الناس للحصول على الطعام في غزة".

استخدمت الشبكة نفس التوصيف في خبر آخر وكتب: "على الأقل 104 أشخاص وأُصيب 760 آخرون في الحادثة الفوضوية/المُضطربة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة”، ثم أتبعت الفقره بجملة حول عدم تأكدها من دقة الأرقام التي تنقلها عن المصادر الفلسطينية، بالقول: "لا يمكن لشبكة (سي إن إن) تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل".

واستخدم هذا التوصيف في الفقرة الأخيرة من أحد أخبارها تحت عنوان "القوات العسكرية الإسرائيلية تقول إنه حدثت حالتان منفصلتان لشاحنات المساعدات في غزة، مما يتعارض مع شهادات شهود العيان".