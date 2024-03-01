بايدن يعلق على مجزرة دوار النابلسي ويعلن إسقاط مساعدات على غزة جوا

مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق عاجل، لوقف إطلاق النار في غزة بهدف السماح بدخول المزيد من المساعدات.

وقال بايدن الجمعة، إن أمريكا سوف تقوم بإسقاط مساعدات غذائية إلى قطاع غزة جوا، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على توسيع نطاق تقديم المساعدات عبر الطرق البرية، لعدم كفاية ما يصل حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نأسف لما حدث في غزة للمواطنين الذين كانوا يحاولون تسلم مساعدات غذائية عند دوار النابلسي"، مشيرا إلى مواصلة العمل للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس ووقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الإدارة الأمريكية تستعد لبدء إسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسقط المساعدات جوا على قطاع غزة، ربما "مطلع الأسبوع المقبل".

وشاركت عدة دول في عمليات الإنزال الجوي مؤخرا، من بينها مصر والإمارات وفرنسا.

كانت الأمم المتحدة أعلنت إن إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة هو الملاذ الأخير بسبب تعثر دخول المساعدات الكافية برا، في الوقت الذي يواجه سكان القطاع وضعا إنسانيا كارثيا جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه والطاقة.

وحذرت وكالات ومسؤولون تابعون للأمم المتحدة من تزايد مخاطر المجاعة واليأس والاضطراب الاجتماعي في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحادث الذي وقع أمس الخميس، في شمال غزة والذي أفادت التقارير بمقتل أو إصابة أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة.