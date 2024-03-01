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BBC

نيكاراجوا ترفع دعوى أمام العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب دعم إسرائيل

09:27 م الجمعة 01 مارس 2024

نيكاراجوا

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مصراوي

أعلنت محكمة العدل الدولية، تقديم نيكاراجوا بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وأضافت المحكمة في بيان لها، أن نيكاراجوا تعد سلوك إسرائيل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وبحسب وكالة رويترز، قامت نيكاراجوا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لإسرائيل.

وأضافت رويترز، أن نيكاراجوا دعت محكمة العدل الدولية بأمر ألمانيا بالتوقف عن تقديم مساعدات لإسرائيل كإجراء طارئ، مشيرة إلى أن إن ألمانيا تسهل ارتكاب إبادة جماعية بغزة.

ودُعيت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراجوا، الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى. لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراجوا.

وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراجوا.

كانت جنوب أفريقيا رفعت ديسمبر الماضي دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن دولة الاحتلال تنتهك في حربها على حركة حماس في غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.

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