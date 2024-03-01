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BBC

الأمم المتحدة: منع وصول وكالات الإغاثة إلى السودان جريمة حرب

09:01 م الجمعة 01 مارس 2024

المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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وكالات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، إن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن إلى السودان يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.

وأضاف تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، إن السودان أصبح كابوسا حقيقيا، موضحا

أن المنع المتعمد على ما يبدو لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن ودون عوائق إلى داخل السودان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الطرفين المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال فتح الممرات الإنسانية فورا قبل فقدان المزيد من الأرواح.

ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، البالغ عددهم حوالي 25 مليونا، إلى المساعدة الإنسانية والحماية في حين نزح الملايين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأكمل تورك أنه مع اضطرار أكثر من 8 ملايين إلى النزوح داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأسا على عقب وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في أنحاء المنطقة بأكملها.

فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة حقوق الإنسان السودان جريمة حرب أفريقيا

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