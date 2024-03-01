أمبري للنقل البحري: تعرض سفينة بريطانية لحادث جديد بالبحر الأحمر

مصراوي

أعلنت شركة أمبري للنقل البحري، تلقيها تقارير عن تعرض السفينة البريطانية "روبيمار" لحادث جديد بالبحر الأحمر على بعد 16 ميلا بحريا غرب المخا.

كانت بريطانيا، حذرت الأربعاء الماضي، من كارثة بيئية جراء هجوم جماعة الحوثي اليمنية على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر.

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في حسابها على منصة "إكس"، إنه "على الرغم من الجهود الدولية لعدة سنوات لتجنب حدوث أزمة سفينة صافر، يهدد الحوثيون بكارثة أخرى بالهجوم المتهور على السفينة ام في روبيماير.".

وأشارت السفارة إلى أن "السفينة الآن معرضة لخطر التسرب في البحر الأحمر" ، مشددة على أنه" يجب على الحوثيين وقف هجماتهم العشوائية".

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين بهذا الشأن، لكن الجماعة سبق أن أعلنت أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية الغارقة شريطة إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة.