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BBC

أمبري للنقل البحري: تعرض سفينة بريطانية لحادث جديد بالبحر الأحمر

07:59 م الجمعة 01 مارس 2024

تعرض سفينة بريطانية لحادث بالبحر الأحمر أرشيفية

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مصراوي

أعلنت شركة أمبري للنقل البحري، تلقيها تقارير عن تعرض السفينة البريطانية "روبيمار" لحادث جديد بالبحر الأحمر على بعد 16 ميلا بحريا غرب المخا.

كانت بريطانيا، حذرت الأربعاء الماضي، من كارثة بيئية جراء هجوم جماعة الحوثي اليمنية على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر.

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في حسابها على منصة "إكس"، إنه "على الرغم من الجهود الدولية لعدة سنوات لتجنب حدوث أزمة سفينة صافر، يهدد الحوثيون بكارثة أخرى بالهجوم المتهور على السفينة ام في روبيماير.".

وأشارت السفارة إلى أن "السفينة الآن معرضة لخطر التسرب في البحر الأحمر" ، مشددة على أنه" يجب على الحوثيين وقف هجماتهم العشوائية".

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين بهذا الشأن، لكن الجماعة سبق أن أعلنت أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية الغارقة شريطة إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة.

عرض سفينة بريطانية لحادث شركة أمبري للنقل البحري هجوم جماعة الحوثي اليمنية السفارة البريطانية لدى اليمن

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