إعلام عبري: إسرائيل تعلق المفاوضات حتى تقدم حماس قائمة بالأسرى الأحياء لديها

مصراوي

قال موقع "والا" العبري، إن إسرائيل لن تجري محادثات حتى تقدّم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قائمة الأسرى الأحياء لديها.

كانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، أن الحكومة الإسرائيلية، قدمت لمصر قائمة بأسرى فلسطينيين أمنيين ليست مستعدة للإفراج عنهم في صفقة الأسرى.

وحسب ما نشرته القناة الـ12 العبرية، فإن وفد إسرائيلي زار القاهرة الأسبوع الحالي، لمناقشة تفاصيل صفقة أسرى محتملة مع مسؤولين مصريين.

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة الـ12 العبرية، قدم الوفد الإسرائيلي للمسؤولين المصريين قائمة بأسرى فلسطينيين أمنيين، الاحتلال الإسرائيلي غير مستعد للإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس.

ويضيف التقرير الذي نشرته القناة الـ12 العبرية، أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية بشأن صفقة مرتقبة بين إسرائيل وحماس.

وبعد المجزرة التي ضربت شارع الرشيد شمال مدينة غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على مدنيين كانوا ينتظرون شاحنات الإغاثة في دوار النابلسي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 115 وإصابة العشرات، هددت حماس بوقف أي محادثات إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية.

إلا أن مصادر إسرائيلية أكدت، اليوم الجمعة، أن وفدا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين الجانبين، سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.