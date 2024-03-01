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BBC

المفوضية الأوروبية تفرج عن مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لصالح الأونروا

02:06 م الجمعة 01 مارس 2024

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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مصراوي

أفرجت المفوضية الأوروبية عن مبالغ مجمدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار).

وفيما سبق قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية تعليقا على مجزرة شارع الرشيد: منزعجة للغاية من الصور الواردة من غزة ويجب التحقيق فيما حدث وضمان الشفافية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مجرزة، صباح الخميس، ضد مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية عند "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية المفوضية الأوروبية تفرج عن مساعدات مساعدات لصالح الأونروا مجزرة شارع الرشيد

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