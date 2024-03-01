المفوضية الأوروبية تفرج عن مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لصالح الأونروا

مصراوي

أفرجت المفوضية الأوروبية عن مبالغ مجمدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار).

وفيما سبق قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية تعليقا على مجزرة شارع الرشيد: منزعجة للغاية من الصور الواردة من غزة ويجب التحقيق فيما حدث وضمان الشفافية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مجرزة، صباح الخميس، ضد مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية عند "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.