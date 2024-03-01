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BBC

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استشهاد 25 ألف امرأة وطفل بغزة والبنتاجون يرد

12:30 ص الجمعة 01 مارس 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

علق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس بشأن استهداف المدنيين بدوار النابلسي ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أوستن قوله: "إن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين".

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: "أكثر من 25 ألفا".

وأضاف أوستن أنه تم إرسال نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة.

من جانبه قال البنتاجون إن تصريحات الوزير استندت إلى بيانات الصحة في غزة، مضيفًا: "من المؤكد فإن آلاف المدنيين قد قُتلوا في قطاع غزة، لكننا لا نستطيع أن نتحقق من دقة هذه الأرقام".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و35 شهيدًا، و70 ألفًا و457 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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