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BBC

البيت الأبيض: موقف بايدن بشأن الحرب في غزة لم يتغير

09:43 م الجمعة 09 فبراير 2024

جو بايدن

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مصراوي

قال البيت الأبيض، إن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحرب في غزة لم يتغير وكان واضحا أننا نريد أن تهزم حركة حماس.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن كان واضحا بأن إسرائيل يجب أن تشن عملياتها بطريقة تحمي المدنيين الأبرياء.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"،

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بشأن رفح تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا.

حرب غزة جو بايدن البيت الأبيض

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