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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: قانون التجنيد الجديد يزيد من الفجوات بين شرائح المجتمع

09:13 م الجمعة 09 فبراير 2024

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قانون التجنيد الجديد سوف يزيد من الفجوات بين شرائح المجتمع الإسرائيلي والجيش يلجأ إليه لاحتياجه المزيد من المقاتلين.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"،

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بشأن رفح تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا.

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