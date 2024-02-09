الأمم المتحدة: كثافة سكان رفح تجعل حماية المدنيين مستحيلة في أي هجوم بري

مصراوي

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن كثافة سكان رفح تجعل حماية المدنيين مستحيلة تقريبا في أي هجوم بري.

وأضاف الناطق، نشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في رفح، موضحا أن المدنيون بحاجة إلى الحماية و لا نريد أن نرى أي نزوح قسري.

وتابع الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لن ندعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"،

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بشأن رفح تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا.