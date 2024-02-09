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BBC

الصحة بغزة: نحمل الاحتلال مسؤولية حياة المتواجدين داخل مستشفى الأمل

08:33 م الجمعة 09 فبراير 2024
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    مستشفى الأمل
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    مسعف الهلال الأحمر ينقل مريضا من المستشفى
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    نزوح السكان من محيط المستشفى
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مصراوي
قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال اقتحم مستشفى الأمل لأنه يريد إخراجها عن الخدمة ضمن مساعيه لإخراج كل مستشفيات القطاع عن العمل.
وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة، بأننا نحمل الاحتلال مسؤولية حياة كل الموجودين داخل مستشفى الأمل، مشيرا إلى أن الاحتلال يدمر المنظومة الصحية في غزة والمجتمع الدولي لم يتعاط مع نداءاتنا لحماية المؤسسات الطبية.
وتابع الناطق، أن 70% فقط من المساعدات الطبية التي تدخل غزة لا يمكن الاستفادة منها، موضحا أن الاحتلال يرفض عودة الطواقم الطبية إلى شمال قطاع غزة رغم مطالباتنا ورغم المناشدات الدولية.

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