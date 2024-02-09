إعلان

BBC

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن رفح خطوة لتنفيذ التهجير

07:46 م الجمعة 09 فبراير 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بشأن رفح تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"،

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزير الدفاع أوستن اتصل بنظيره الإسرائيلي أمس، لمناقشة الخطط بعد انتهاء النزاع في غزة وجهود تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

وتابع البنتاجون في بيان له الجمعة: "الوزير أوستن أكد مجددا خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي أمس، الحاجة إلى حماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".

...

الرئاسة الفلسطيني تصريحات نتنياهو خطوة لتنفيذ التهجير تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو القضاء على حماس ربع كتائب لحماس في رفح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا السبت - بيان بالدرجات
متحدث الرئاسة: مصر فتحت معبر رفح دون قيود منذ اندلاع حرب غزة