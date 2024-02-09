الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن رفح خطوة لتنفيذ التهجير

مصراوي

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بشأن رفح تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"،

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزير الدفاع أوستن اتصل بنظيره الإسرائيلي أمس، لمناقشة الخطط بعد انتهاء النزاع في غزة وجهود تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

وتابع البنتاجون في بيان له الجمعة: "الوزير أوستن أكد مجددا خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي أمس، الحاجة إلى حماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".

...