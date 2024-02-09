إعلام عبري: الاتحاد الإسرائيلي للجمباز يقرر عدم المشاركة بكأس العالم المقام في مصر

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاتحاد الإسرائيلي للجمباز قرر عدم المشاركة في مسابقة كأس العالم التي ستقام في مصر بناء على توصية الشاباك.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"، مضيفا أنه من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".