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BBC

جيش الاحتلال: رصد عمليات إطلاق صواريخ شمالي إسرائيل

05:43 م الجمعة 09 فبراير 2024

اطلاق صواريخ

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة المنارة ومزارع شبعا والمالكية شمالي إسرائيل.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال يقر بمقتل المحتجز في غزة يوسي شرعابي بغارة استهدفت مبنى مجاور لمكان احتجازه.

وقال الاحتلال، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوية اعترضت "هدفًا مشبوهًا" فوق المجال البحري لمدينة حيفا في شمال إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان عبر منصة إكس أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة كما هو معمول به وفق السياسات المتبعة.

ولم يوضح بيان الجيش المزيد من التفاصيل حول حيثيات الهجوم.

وهذه المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها استهداف سواحل مدينة حيفا، إذ تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مطلع الشهر الجاري استهداف ميناء حيفا بطائرة مسيرة دعما لأهالي غزة، بحسب ما أوضحت.

اطلاق صواريخ الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة جنوب لبنان

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