الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال مع طواقمنا بمستشفى الأمل بخان يونس بعد اقتحام الاحتلال

مصراوي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إننا فقدنا الاتصال مع طواقمنا بمستشفى الأمل في خان يونس بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.

وأضاف الهلال الأحمر، أننا نحمل الاحتلال مسؤولية سلامة طواقمنا والجرحى والمرضى المحاصرين داخل مستشفى الأمل.

كانت وزارة الصحية في قطاع غزة، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في الـ 7 من أكتوبر إلى 27947 شهيدًا، وذلك في أعقاب استشهاد 107 فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية وقتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في إصابة 142 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 67 ألفا و460.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 126 على التوالي بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المركز على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وسط ارتفاع حالة الجدل حول المناورة البرية التي يهدد بها الجيش الإسرائيلي.