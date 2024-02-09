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BBC

الاحتلال يقر بمقتل أسير بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى بالقرب منه في غزة

05:11 م الجمعة 09 فبراير 2024

مقتل أسير بغارة إسرائيلية

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مصراوي

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يقر بمقتل المحتجز في غزة يوسي شرعابي بغارة استهدفت مبنى مجاور لمكان احتجازه.

كان جيش الاحتلال، قال اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوية اعترضت "هدفًا مشبوهًا" فوق المجال البحري لمدينة حيفا في شمال إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان عبر منصة إكس أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة كما هو معمول به وفق السياسات المتبعة.

ولم يوضح بيان الجيش المزيد من التفاصيل حول حيثيات الهجوم.

وهذه المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها استهداف سواحل مدينة حيفا، إذ تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مطلع الشهر الجاري استهداف ميناء حيفا بطائرة مسيرة دعما لأهالي غزة، بحسب ما أوضحت.

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