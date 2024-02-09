إعلان

BBC

مكتب نتنياهو: الجيش يستعد لعملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان

04:58 م الجمعة 09 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي

زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: " من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح".

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزير الدفاع أوستن اتصل بنظيره الإسرائيلي أمس، لمناقشة الخطط بعد انتهاء النزاع في غزة وجهود تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

وتابع البنتاجون في بيان له الجمعة: "الوزير أوستن أكد مجددا خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي أمس، الحاجة إلى حماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".

نتنياهو وزراء الاحتلال الإسرائيلي رفح حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يقر بمقتل أسير بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى بالقرب منه في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا السبت - بيان بالدرجات
متحدث الرئاسة: مصر فتحت معبر رفح دون قيود منذ اندلاع حرب غزة