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BBC

جيش الاحتلال يعترض "هدفا مشبوها" فوق سواحل مدينة حيفا

04:37 م الجمعة 09 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بي بي سي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوية اعترضت "هدفًا مشبوهًا" فوق المجال البحري لمدينة حيفا في شمال إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان عبر منصة إكس أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة كما هو معمول به وفق السياسات المتبعة.

ولم يوضح بيان الجيش المزيد من التفاصيل حول حيثيات الهجوم.

وهذه المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها استهداف سواحل مدينة حيفا، إذ تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مطلع الشهر الجاري استهداف ميناء حيفا بطائرة مسيرة دعما لأهالي غزة، بحسب ما أوضحت.

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