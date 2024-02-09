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BBC

فايننشال تايمز: الانقسامات العميقة بين واشنطن وإسرائيل ظهرت في زيارة بلينكن الأخيرة

02:38 م الجمعة 09 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت صحيفة فايننشال تايمز، إنه رغم رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شروط حركة المقاومة الفلسطينية بشأن صفقة، فإن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون بحث صفقة محتملة.

وأضافت الصحيفة، أن الانقسامات العميقة بين واشنطن وإسرائيل بدت أكثر وضوحا خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

ولفتت إلى أن المؤتمرات الصحفية المنفصلة لكل من نتنياهو وبلينكن كشفت عن خلافهما.

وأكدت فايننشال تايمز، أن خلاف نتنياهو وبلينكن يشمل قضايا المرحلة التالية للحرب وسبل تأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال واشنطن إسرائيل حركة المقاومة الفلسطينية حماس

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