الرئيس الأمريكي: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "مبالغ فيه"

بي بي سي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "مبالغ فيه"، مؤكدا أنه يعمل على وقف مستدام للقتال.

وقال بايدن: "من وجهة نظري، كما تعلمون، أن الرد في غزة كان مبالغا فيه"، وذلك أثناء حديثه إلى وسائل إعلام في البيت الأبيض، وهو ما يعد الموجة الأحدث على الإطلاق من الانتقادات اللاذعة التي يوجهها الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه يدفع في اتجاه زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المدنيين وقال إن وقف القتال مؤقتاً من شأنه أن يسمح بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال الرئيس الأمريكي: "أضغط بقوة في الوقت الراهن في اتجاه وقف إطلاق نار من أجل الرهائن. هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يواجهون المصاعب ويحتضرون، ويحب أن يتوقف كل ذلك".

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة بعد أن شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخصا واحتجاز 253 رهينة وفق بيانات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 27 ألف فلسطيني استشهدوا وسط مخاوف من وجود الآلاف تحت الأنقاض في القطاع.

ولم تشهد الحرب على غزة سوى هدنة واحدة منذ اندلاعها، والتي استمرت لأسبوع في أواخر نوفمبر الماضي.