"بينهم نتنياهو".. البث العبرية: مراقب الدولة طلب التحقيق مع 8 مسؤولين بإخفاقات 7 أكتوبر

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مراقب الدولة طلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار للتحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن من المسؤولين المشمولين بالطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الأركان.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، قال إن رؤية نتنياهو وهو يتصرف كعبد لسموتريتش وبن غفير تقود إلى كارثة وطنية.

وأضاف باراك، بأن تجنب نتنياهو اتخاذ قرارات يترك إسرائيل عالقة في غزة في وضع ضعف مزمن وعميق، موضحا أن إسرائيل تتعامل مع الحرب الأشد تعقيدا منذ تأسيسها ولدينا حاليا فراغ قيادي سياسي.

وتابع باراك، أن الفراغ القيادي السياسي يؤدي إلى تباطؤ في اتخاذ قرارات حيوية وتوتر بين القادة وارتباك بالتواصل مع واشنطن.