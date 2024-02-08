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حماس: نأمل أن تثمر لقاءات القاهرة عن وقف العدوان على غزة

10:05 م الخميس 08 فبراير 2024

القيادي في حركة حماس محمد نزال

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مصراوي

قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، إننا نأمل أن تثمر لقاءات القاهرة عن مخرجات إيجابية تسهم في وقف العدوان عن قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حماس، نريد إعطاء الأولوية لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار.

كان وفد من حماس برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة وصل صباح اليوم الخميس إلى القاهرة، لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار.

واقترحت الحركة الفلسطينية اتفاقاً من ثلاث مراحل، مدة كل منها 45 يوماً، لإطلاق سراح تدريجي للأسرى المحتجزين في القطاع، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل، منهم المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي عرض حركة حماس، قائلاً "إن الاستسلام لمطالب حماس الغريبة لن يؤدي إلا إلى مذبحة أخرى".

ووصف سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، تصريحات نتنياهو بأنها "مكابرة سياسية"، تؤكد أنه يعتزم مواصلة الصراع في المنطقة.

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