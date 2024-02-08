"بسبب أعمال عنف".. طائرة إسرائيلية تهبط اضطراريًا في اليونان

مصراوي

نقلت وكالة رويترز، أن شركة العال للطيران الإسرائيلية، أعلنت تحويل مسار طائرة قادمة من العاصمة التشيكية براج، إلى اليونان، بسبب أعمال عنف قام بها شخص عربي على متن الطائرة.

وفي السياق ذاته كشفت القناة 12 العبرية، أن شخصا عربيا حاول اقتحام قمرة قيادة طائرة الركاب الإسرائيلية رقم (LY2522) أثناء توجهها من براج إلى تل أبيب، والاشتباه بأن خلفية الحادثة أمنية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أنه جرى إلقاء القبض على الراكب العربي الذي حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة الجوية، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت اضطراريًا في اليونان