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رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في باكستان

09:43 م الخميس 08 فبراير 2024

رابطة العالم الإسلامي

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الرياض- (د ب أ)

أدانت رابطة العالم الإسلامي - بأشدِّ العبارات – الهجومَين الإرهابيين الواقعين في إقليم بلوشستان، بباكستان ، والمتسبّبين في خسائر جسيمةٍ في الأرواح.

وجدَّد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان له مساء اليوم الخميس، " التأكيدَ على موقف الرابطة الرافضِ والمُدِينِ للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأسبابه".

وأعرب العيسى "باسم الرابطة ،ومجامِعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، "عن التضامن التام مع باكستان وشعبها العزيز في هذا المصاب الكبير.

وأعلن مسؤولون باكستانيون، في الخامس من الشهر الحالي، مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل وإصابة 6 آخرين في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان.

وجاء الهجوم وسط تصاعد أعمال العنف قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان التي جرت اليوم الخميس.

رابطة العالم الإسلامي التفجيرات الإرهابية في باكستان الهجومَين الإرهابيين بباكستان

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