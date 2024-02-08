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مسؤول روسي يبدي استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات بين إسرائيل وحماس

09:38 م الخميس 08 فبراير 2024

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

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موسكو- (د ب أ)

كشف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، عن استعداد بلاده لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.

ونقلت قناة"آر تي عربية" في موقعها على الانترنت اليوم الخميس عن بوجدانوف قوله إن "روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها تبدي استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات ومكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة".

وأضاف: "أعتقد أن موسكو هي منصة مناسبة للعديد من المشاركين في بعض حالات الصراع، ونحن مستعدون دائما".

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس تنامت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ميخائيل بوجدانوف موسكو إسرائيل حماس تبادل الأسرى روسيا

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