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BBC

البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية للمدنيين هناك ولا ندعم ذلك

09:11 م الخميس 08 فبراير 2024

جون كيربي

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مصراوي

أعلن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، عدم وجود أي خطط تشير إلى أن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية كبيرة في رفح.

وأضاف كيربي، أن المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح الأسرى واتفاق هدنة في غزة، موضحا أننا سوف نمد إسرائيل بما ستحتاج إليه للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات من حماس.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح المخاوف الأمريكية بشأن أي عملية في رفح، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح والجيش الإسرائيلي لديه مسؤولية للتأكد من حماية المدنيين.

وأكمل كيربي، أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية للمدنيين هناك ولا ندعم ذلك، قائلا إننا نعمل على مدار الساعة ومتفائلون بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وهناك أجزاء إيجابية في رد حماس.

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