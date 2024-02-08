المقاومة: مجاهدونا دمروا أكثر من 1108 آليات صهيونية منذ بداية الحرب

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهدونا دمروا بقذائف "الياسين 105" أكثر من 1108 آليات صهيونية منذ بداية الحرب.

وأضافت القسام، أن آليات جيش الاحتلال المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية، موضحة أن استهداف آليات الاحتلال في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال ومرتزقته.

وأكملت القسام، أن عدد من جنود الاحتلال قتلوا بعد سحق طيران الاحتلال آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها.