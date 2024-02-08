إعلان

BBC

المقاومة: مجاهدونا دمروا أكثر من 1108 آليات صهيونية منذ بداية الحرب

08:46 م الخميس 08 فبراير 2024

تدمير آليات صهيونية أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهدونا دمروا بقذائف "الياسين 105" أكثر من 1108 آليات صهيونية منذ بداية الحرب.

وأضافت القسام، أن آليات جيش الاحتلال المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية، موضحة أن استهداف آليات الاحتلال في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال ومرتزقته.

وأكملت القسام، أن عدد من جنود الاحتلال قتلوا بعد سحق طيران الاحتلال آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها.

تدمير آليات صهيونية تدمير 1108 آلية صهيونية كتائب القسام قذائف الياسين 105 طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رسالة قوية للحكومة قبل التعويم.. مجدي الجلاد: الاقتصاد لا يدار بالتسريبات والواتس آب
الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور أول مارس المقبل
في بيان رسمي.. النيابة العامة تعلن الإفراج عن 60 متهما محبوسا احتياطيا