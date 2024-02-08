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BBC

غارة جوية إسرائيلية تستهدف مسؤولا عسكريا في حزب الله جنوبي لبنان

08:11 م الخميس 08 فبراير 2024

المركبة المستهدفة وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرس

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بي بي سي

أصيب مسؤول عسكري في حزب الله الخميس بجروح، وصفت بالخطيرة، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن "الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مسؤول عسكري في منطقة الجنوب في حزب الله ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته" في مدينة النبطية البعيدة نسبياً عن الحدود مع إسرائيل، والتي بقيت حتى الآن في منأى عن التصعيد بين إسرائيل والحزب منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

من جهتها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الهجوم الذي استهدف النبطية في لبنان كان ردّاً على إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في هجوم اليوم الخميس على كريات شمونة".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية - الرسمية - إن مسيرة إسرائيلية "شنت غارة على سيارة مدنية وأطلقت باتجاهها صاروخا موجها مما أدى إلى اشتعال النيران فيها"، فيما قالت قناة المنار المقربة من حزب الله "إن الغارة أدت إلى وقوع إصابتين إحداهما بحالة حرجة".

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